Донецк, 7 июня, 2016, 15:38 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Сегодня, 7 июня, хакеры взломали персональный сайт главы ДНР Александра Захарченко и разместили на нем фейковое заявление якобы о том, что Захарченко отказался от прямой линии с Запорожьем. Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

«Хакеры взломали персональный сайт главы Донецкой народной республики Александра Захарченко и разместили на нем фейковое заявление якобы от Захарченко о том, что он отказывается от прямой линии с Запорожьем», — говорится в материале.

Отмечается, что Захарченко не будет отменять общение с жителями Запорожской области, несмотря на противодействие со стороны Киева. Прямые линии Александра Захарченко с регионами Юго-Востока Украины — как кость в горле у киевских властей. И сделать против этого общения у них ничего не получается. То СБУ создает фейковые страницы, то региональные правосеки обращаются с угрозами насилия, но жители Юго-Востока все равно задают вопросы лидеру Донбасса и ждут от него ответов. И получают их. Перепробовав все возможные способы противодействия, Киев пошел на совсем уж смешную контрмеру», — информирует пресс-служба.

При этом ДНР обвинила украинские спецслужбы и хакеров в организации DDos-атак на сайт главы ДНР.

«Этот хакерский взлом покруче тех DDos-атак, которые раньше предпринимали киевляне, несмотря на то, что те атаки были беспрецедентно мощные… Киев пользуется незаконными средствами, привлекая хакеров, а Захарченко просто получает вопросы от жителей Юго-Востока Украины и просто отвечает на эти вопросы. Правда сильнее. И никакими способами помешать этому общению Киев не может. Все ухищрения киевских властей и спецслужб приводят к тому, что они обманывают самих себя. И только делают прямые линии Захарченко с жителями Украины более популярными. Так что спасибо, как говорится, за бесплатную рекламу и… Скачете? Продолжайте скакать!» — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, завтра, 8 июня, Захарченко проведет онлайн-общение с жителями Запорожской области Украины. Глава ДНР призвал жителей Запорожья поделиться видением будущего своего региона и проблемами его развития.

«В Донецке мы создали систему, где мнение каждого человека важно при принятии всех ключевых решений. Определять свое будущее должен народ. Мнение своих земляков я знаю и ценю. Мне важно знать также, что думают наши соседи и что мешает их планам. Вместе мы всегда сможем найти выход», — сказал Захарченко.