Тирасполь, 7 июня, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Приднестровский республиканский банк (ПРБ) ввел с 7 июня комиссионный сбор в размере 10% при покупке банками и небанковскими кредитными организациями иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского Центробанка, комиссия будет взиматься в рублях ПМР и перечисляться в доход республиканского бюджета.

en.wikipedia.org Приднестровские рубли

По оценке депутата Верховного совета Приднестровья Андрея Сафонова, данное решение ПРБ, которое коснется в первую очередь приднестровских импортеров, фактически означает девальвацию рубля ПМР без согласия парламента республики — «то есть то же обнищание народа, который будет покупать ввозимые товары по более высокой цене».

Ранее Верховный совет отклонил поддержанную президентом ПМР Евгением Шевчуком инициативу Центробанка о девальвации приднестровского рубля на 10%. Депутаты также потребовали от президента отправить в отставку главу ПРБ Эдуарда Косовского по причине «ненадлежащего исполнения должностных обязанностей».

Президент, однако, предложение ВС воспринял «с недоумением». По мнению Шевчука, «это вряд ли может содействовать стабилизации ситуации на валютном рынке». Отправлять Косовского в отставку глава государства отказался и вместо этого поручил главе ПРБ и правительству «продолжить усилия по совместному поиску срочных решений» по разрешению проблем на валютном рынке.

Шевчук также раскритиковал действия Верховного совета. «Полагаю, что основная цель таких действий — переложить ответственность с себя — тех, кто должен принимать ответственные решения по курсу рубля, — на любого. И в этом усматривается предвыборный контекст (на декабрь 2016 года в Приднестровье намечены президентские выборы, одним из фаворитов на которых считается нынешний спикер ВС Вадим Красносельский — прим. ИА REGNUM) и желание умышленного нагнетания ситуации», — сообщили позицию президента в его пресс-службе.

«Президент считает, что недоговороспособная позиция конкретной политической силы (очевидно, имеется в виду оппозиционная Шевчуку партия «Обновление», контролирующая абсолютное большинство мест в Верховном совете ПМР — прим. ИА REGNUM) в данном вопросе придает дополнительные импульсы нестабильности», — отметили также в пресс-службе Шевчука.

В правительстве также обвинили депутатов в «нежелании объективно смотреть на проблемы валютного рынка». «Возникает ситуация, когда нежелание подмочить репутацию накануне выборов становится главной причиной усугубления положения дел как на наличном, так и на безналичном рынке валют. Очевидно, что популистские лозунги не помогают решить проблему, а только нагнетают ажиотаж среди населения, что негативно сказывается на обстановке в обществе и создает условия для развития черного рынка валют», — заявил глава правительства Павел Прокудин.

«Де-факто девальвация произошла. Ей необходимо придать легитимную форму», — отметил в свою очередь глава ПРБ Эдуард Косовский.

В парламенте же по-прежнему считают, что девальвации рубля приведет к значительной инфляции, а стабилизировать ситуацию на валютном рынке можно путем реализации комплекса антикризисных мер. «К этим мерам относится введение обязательной продажи валютной выручки, — отметил председатель комитета по экономической политике ВС ПМР Александр Мартынов. — Чтобы снизить ажиотажный спрос на наличную иностранную валюту, предлагалось правительству, Государственному таможенному комитету поработать над тем, чтобы оптимизировать импортные таможенные пошлины на продовольственные товары и заняться государственным регулированием цен. Если цены на продукты питания выше, чем на Украине и в Молдове, то правительство имеет право доводить цены до уровня соседних государств. Соответствующая норма заложена в принятом антикризисном законе, который президент подписал. Время начать на практике эту норму реализовать. Пока мы этого не видим».

«Складывается впечатление, что существует некий элемент шантажа: депутатам предлагают девальвировать валюту, и тогда кризис разрешится в течение нескольких дней. Возникает вопрос, откуда возьмется валюта для стабилизации. Значит, она есть, но дать ее людям, решить проблемы предлагается только после проведения девальвации. Такая позиция схожа с ситуацией, когда говорили, что денег у государства на выплату зарплат и пенсий в полном объеме нет. После того как депутаты продемонстрировали намерение разобраться в этом вопросе, деньги сразу появились. Складывается впечатление, что девальвация выгодна кому-то из чиновников. По такому пути идти нельзя. Нужно в интересах экономики и граждан принимать комплекс мер и стабилизировать ситуацию на валютном рынке», — добавил Мартынов.

После решения ПРБ о введении 10-процентного комиссионного сбора при покупке валюты в парламенте и вовсе заговорили о возможности импичмента президента Шевчука. По словам депутата Андрея Сафонова, своими действиями власти превращают ПМР в «выжженную землю». «События последнего времени наводят на следующую версию: в ПМР началось разрушение экономики, валютной системы и финансов в целом». Парламентарий не исключил, что целью может быть «ослабление ПМР для полной или частичной сдачи Молдове в 2016 году, до президентских выборов в Приднестровье», — отметил парламентарий.

Другой целью, по его словам, может быть провоцирование народного недовольства из-за отсутствия валюты с инспирированием уличных беспорядков и одновременное возложение ответственности за ситуацию на Верховный совет.

Сафонов не исключил, что организаторами кризиса движет жажда «наживы на обесценивании курса рубля», а под предлогом дестабилизации социально-экономической обстановки в ПМР может быть введено чрезвычайное экономическое положение, что может повлечь отмену президентских выборов с сохранением власти Евгения Шевчука.

«Считаю, что никакого доверия в этой ситуации нынешнему президенту нет и быть не может. Полагаю, он достоин импичмента. Но процедура трудная с точки зрения исполнения, она составлялась ещё при прежней власти. Зато можно организовать референдум по выражению недоверия Евгению Шевчуку», — подвел итог Андрей Сафонов.

В противостоянии с Шевчуком парламентариям также удалось привлечь на свою сторону основателей республики во главе с первым президентом Игорем Смирновым. Возглавляемое Смирновым совещательное собрание первых приднестровских депутатов приняло обращение к президенту Шевчуку и правительству, в котором призывает «немедленно приступить к выполнению мер по выходу из валютного кризиса на основе решений, принятых Верховным советом».

«По нашему мнению, валютный кризис является рукотворным, а нестабильность экономики явно кому-то выгодна. В чем состоит план? Не в том ли, чтобы ввергнуть Приднестровье в такую пучину кризиса, из которой республика уже не сможет выбраться, добиться такого обнищания населения, такого отчаяния, когда возможна быстрая сдача интересов Приднестровской Молдавской Республики. Не новая ли это методика борьбы президента с собственным народом?» — говорится в документе.

В случае если в ближайшее время ситуация не изменится, члены совещательного собрания считают необходимым созвать съезд депутатов ПМР всех уровней для выработки мер по ее стабилизации. Обычно подобные заседания созываются в наиболее острые кризисные моменты для республики. И нынешнему руководству Приднестровья это явно не сулит ничего хорошего.

ИА REGNUM напоминает, что с конца февраля текущего года в Приднестровье практически невозможно купить иностранную валюту. Власти региона признали наличие валютного кризиса лишь в начале марта, когда Центробанк уже не смог удовлетворить спрос на валюту из-за критического снижения уровня золотовалютных резервов. Позже Центробанк и президент Евгений Шевчук предложили девальвировать валюту, однако Верховный совет выступил против. Тем не менее дискуссии о девальвации лишь усилили ажиотаж на рынке, который так до сих пор и не погашен.

Между тем из-за экономического кризиса ранее пенсии и зарплаты бюджетникам Приднестровья выплачивались в урезанном объеме, затем начались сбои выплат зарплат, была отменена запланированная индексация пенсий, республика обратилась за финансовой помощью к России, однако в итоге правительству пришлось брать кредит на выплату зарплат и пенсий у крупнейшей в ПМР коммерческой структуры — торгово-промышленного холдинга «Шериф», связанного с оппозиционной президенту партией «Обновление».