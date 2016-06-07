Москва, 7 июня, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть марки Brent впервые с октября 2015 года превысили отметку в $51. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, по состоянию на 15:30 мск нефть сорта Brent стоит $51,15 за баррель, повысившись в цене на 1,154%.

В свою очередь, нефть марки WTI в Нью-Йорке к этому времени торговалась на отметке $50,21 за баррель, повысившись в цене на 1,036%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова заявила, что ОПЕК подал сигнал: картель в ближайшее время не намерен влиять на нефтяные цены. 7 июня старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева заявила, что Brent растёт благодаря общему снижению спроса на американскую валюту. Тем не менее, дальнейший рост затруднён.