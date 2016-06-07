Ханты-Мансийск, 7 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Югре возобновлены поиски пропавшего в 2015 году вертолета МИ-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

SRA JERRY MORRISON Вертолёт Ми-8

Напомним, 3 июля 2015 года вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» доставил из Сургута в Нижневартовск больного двухлетнего ребенка. На обратном пути, в районе деревни Локосово, экипаж в последний раз вышел на связь с диспетчерами. На борту пропавшего вертолета находилось пять человек. На данный момент обнаружены и опознаны тела второго пилота Даулята Сулкарнаева, командира экипажа Игоря Павлюка и реаниматолога сургутской станции скорой помощи Ильи Шевелева. Бортмеханик Вячеслав Цыбань и фельдшер Павел Михайлов числятся пропавшими без вести.

На данный момент спасателям удалось обнаружить в реке Обь несколько частей вертолета, а также куртку и паспорт второго пилота. Поиски были затруднены паводком и погодными условиями. И были приостановлены в октябре прошлого года.

Возбуждено и до сих пор не закрыто уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По сообщению СК РФ по ХМАО, следствие рассматривает три основные версии крушения: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, неблагоприятные метеоусловия и отказ техники.

Отметим, что на возобновлении поисков пропавшего вертолета настаивают родственники пропавших. Под обращением в адрес главы Росавиации Александра Нерадько и министра МЧС Владимира Пучкова с требованием обеспечить спасателей необходимым оборудованием и ускорить поиски Ми-8 подписались более полутора тысяч человек.