Минск, 7 июня, 2016, 15:26 — ИА Регнум.

Цитата из к/ф «Закон есть закон». Реж. Кристиан-Жак. 1958. Франция — Италия Контрабанда

«7 июня 2016 года состоится встреча Россельхознадзора с директором Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь А.В. Пискуном c целью обсуждения вопросов поставок подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь, а также обсуждения других актуальных тем», — сообщает пресс-служба российского ведомства.

Россельхознадзор неоднократно обращал внимание представителей официального Минска на большие объёмы контрабанды продовольственных товаров из стран, применивших к России политические и экономические санкции и попавших под действие ответных российских санкций. Тем не менее, поток контрабанды, сопровождающейся государственными сертификатами Белоруссии, не ослабевает.

Особое внимание Россельхозндзора приковано к поставкам овощей и фруктов из африканских стран, судя по сопроводительным документам, транзитом через Евросоюз и Белоруссию. У российского ведомства есть основания подозревать неафриканское происхождение данных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на пресс-конференции в Минске замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич заявил, что 94% экспорта белорусских продуктов питания и сельхозпродукции приходится на рынок России. Чиновник сообщил также, что проблемы функционирования «белорусского продовольственного оффшора» и вопросы страны происхождения поставляемых в РФ товаров будут обсуждены с российскими коллегами на минской выставке «Белагро-2016».