Москва, 7 июня, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Первоочередным направлением денежно-кредитной политики Банка России является обеспечение покупательной способности национальной валюты посредством поддержания ценовой стабильности. Поэтому на среднесрочную перспективу им установлена цель по снижению инфляции до 4% в 2017 году. Банком России предпринимаются активные действия по достижению поставленной цели, в первую очередь, посредством воздействия на уровень процентных ставок. Так, важнейший показатель, отражающий цену денег в экономике — ключевая ставка — до сих пор остается на высоком уровне и составляет 11%., заявила старший преподаватель кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Владислава Полетаева, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с инфляцией в России.

Инфляция

«Об эффективности мер Центробанка в данной сфере свидетельствует существенное снижение уровня роста потребительских цен в течение последних месяцев. Так за последние полгода годовые темпы роста инфляции снизились почти в 2 раза. Если в ноябре 2015 г. они составляли 15,0%, то в апреле-мае уже 7,3%. При этом снижение остановилось в течение последних двух месяцев. Так, последний раз инфляция в годовом выражении уменьшилась в марте 2016 года», — сказала эксперт.

«Следует отметить, что снижение цен в настоящее время наблюдается только на непродовольственные товары, в то же время происходит их рост на продовольственную продукцию и услуги. Согласно исследованиям Банка России, подобное положение дел обусловлено в первую очередь отрицательной динамикой цен на плодовоовощные товары, что обусловлено фактором сезонности, и услуги туризма», — считает Полетаева.

«В июне Банк России ожидает некоторый рост уровня инфляции, поэтому, скорее всего, им будут активно применяться инструменты абсорбирования ликвидности. В пользу данного обстоятельства свидетельствует также профицит ликвидности российской банковской системы на существенном уровне. Вероятным также представляется, что уровень инфляции снизится в июле 2016 года», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в мае — 0,4%. По данным на май годовая инфляция находится на уровне 7,3−7,4%. Минэкономразвития РФ ожидает снижения годовой инфляции в июне. По итогам 2016 года инфляция может составить 6,3−6,5%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.