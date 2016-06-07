Киев, 7 июня, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Президенту Украины Петру Порошенко поступило обращение от сограждан, предложивших назначить депутата Верховной рады Надежду Савченко, осуждённую в России за пособничество в убийстве двух журналистов и затем помилованную президентом России Владимиром Путиным, послом Украины в РФ. Соответствующая петиция размещена на сайте украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Назначить Надежду Савченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Российской Федерации», — предлагает авто петиции. Инициатором выступил человек, который назвал себя «Николай Кашпировский».

В тексте петиции сообщается, что после вхождения Крыма и Севастополя в состав России из Москвы для консультаций был отозван чрезвычайный и полномочный посол Владимира Ельченко. 9 декабря 2015 года он был назначен главой представительства Украины в Организации Объединенных Наций (ООН). Теперь, по словам автора документа, в России некому представлять интересы украинцев.

«Конечно, учитывая ситуацию, которая сложилась в то время, это был вынужденный шаг, однако сейчас, когда десятки украинцев силой удерживаются за решеткой врагом, мы не имеем никакого права оставлять их без поддержки нашего посольства», — говорится в сообщении.

Кандидатура Савченко предложена в связи с тем, что в России должен работать такой украинский дипломат, который «будет делать все возможное для скорейшего решения вопросов с возвратом украинцев домой».

Перечисляются и особенности, которые требуются от дипломата на этом посту: высокие морально-волевые качества и патриотизм. «Мы считаем, что лучшим кандидатом на эту должность, который, безусловно, сможет достойно представлять и отстаивать интересы Украины и украинцев во враждебной стране, является Надежда Савченко», — говорится в сообщении.

Авторы петиции подчёркивают, что Савченко символизирует собой «несокрушимость народа Украины». Она также компетентна в теме политических заключённых, и на себе испытала российскую «карательную систему».