Хертогенбос, Нидерланды, 7 июня, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Орасио Себальоса и вышел во второй круг теннисного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), сообщает «Р-Спорт».

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В течении 63 минут 20-летний Даниил Медведев обыграл аргентинского спортсмена со счетом 6:3, 6:1.

Стоит отметить, что Медведев в рейтинге АТР занимает 256-е место, а Орасио Себальос стоит на 92-й строчке этого рейтинга.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча между французским теннисистом Адрианом Маннарино и итальянским спортсменом Андреасом Сеппи.

Это первая победа Даниила Медведева в основной сетке АТР.

Призовой фонд теннисного турнира в Хертогенбосхе превышает €565 тыс.