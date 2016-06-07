Киев, 7 июня, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович инициирует проведение переговоров о передаче Украине осужденных, которые остаются на территориях ДНР и ЛНР. Об этом Шимонович заявил во время посещения Старобельского СИЗО, сообщили 7 июня в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает ИА REGNUM.

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В свою очередь региональный координатор омбудсмена по правам человека в Луганской области Валерий Архипов отметил, что в конце 2015 года состоялась передача 173 уголовных производств с неподконтрольной Украине территории в украинские суды. «Офисом омбудсмена проведены уже пять успешных операций по передаче осужденных лиц с неподконтрольной правительству Украины территории. Таким образом, с июля 2015 года переданы на подконтрольную территорию 87 человек», — сказал Архипов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Украина не хочет забирать своих осужденных, которые находятся в Крыму. По ее словам, Россия неоднократно предлагала вернуть осужденных домой. «Хочу обратиться к уполномоченным по правам человека Украины по поводу граждан Украины, содержащихся сегодня в Крыму, которых сегодня не забирает родина. Они совершили преступления как граждане Украины на территории ранее Украины, и сегодня нет основания содержать их на территории другого государства. Но реакции такой пока не наступило», — сказала Москалькова.