Эль-Фаллуджа, Ирак, 7 июня, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещенной в России) используют царящий в осажденном городе Эль-Фаллуджа голод для вербовки людей в свои ряды, сообщает Reuters.

dodmedia.osd.mil Эль-Фаллуджа

Такая информация стала известной от жителей, бежавших из осажденного города.

«Они [боевики ИГ, запрещенной в России организации] сказали нашему соседу, что дадут ему мешок муки, если его сын присоединится к ним, он отказался, и когда они ушли, он [сосед] бежал со своей семьей», — заявила Хана Махди Фаядх, бежавшая из одного из пригородов Эль-Фаллуджи.

«Мы бежали потому, что не было ни еды, ни древесины, чтобы разжечь огонь, кроме того, обстрелы были очень близки к нашему дому», — добавила она.

Она и другие жители осажденного города дали интервью в одной из школ города Гарма, превращенного в центр приема беженцев.

Напомним, операция по освобождению расположенного в 50 км от столицы Ирака города Эль-Фаллуджа, удерживаемого боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ запрещена в России), началась 23 мая. В ней принимают участие как вооруженные силы страны, так и нерегулярные шиитские формирования. Поддержку наступающим оказывает авиация коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (запрещена в России).

По данным ООН, около 50 тыс. человек может находиться по-прежнему в городе, население которого, как отмечает международная организация, находится в крайне тяжелом положении. Так, в Эль-Фаллудже наблюдается нехватка продуктов питания, воды и медикаментов.