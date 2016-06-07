Киев, 7 июня, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Депутат парламента Украины Надежда Савченко, которую недавно помиловал президент РФ Владимир Путин, готова лично провести переговоры с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР). Об этом, как передает телеканал 112.ua, заявила сама военнослужащая Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По ее мнению, для снижения напряженности в зоне конфликта на Донбассе необходимо сделать три шага.

«Первый шаг: продолжить санкции против России, — говорит Савченко. — Второй шаг: выйти на прямые переговоры без Минского процесса с ЛНР и ДНР, как они себя позиционируют. Выйти на связь с ними без третьей или четвертой стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданка Украины Надежда Савченко была приговорена к 22 годам заключения за причастность к гибели журналистов ВГТРК в Донбассе в 2014 году. Суд состоялся 22 марта 2016 года в Ростове-на-Дону.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской диверсантки Надежды Савченко 25 мая. После этого гражданка Украины вылетела в Киев, где её торжественно встретили соотечественники.

В этот же день в Россию возвратились Александр Александров и Евгений Ерофеев, помилованные украинским президентом Петром Порошенко.