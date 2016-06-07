Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Сотрудники петербургских региональных подразделений ФСБ, МВД и Следственного комитета проводят сегодня, 7 июня, масштабные следственно-оперативные действия в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость. Речь идет о хищении более 1 миллиарда бюджетных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

78.mvd.ru Обыски в Петербурге по делу о миллиардном хищении

Злоумышленники, действовавшие с 2011 года, также могут быть причастны к незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, уклонению от уплаты таможенных платежей, уклонению от использования обязанностей по репатриации денежных средств и незаконному образованию юридических лиц.

«Преступная группа характеризуется устойчивостью, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием связей в различных органах государственной власти, правоохранительной системы, специалистов, владеющих знаниями в юриспруденции, таможенного и налогового права», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.Как сообщается, «мозгом» преступной группы были два организатора, которые разрабатывали схемы незаконного возмещения НДС, координировали действия подельников и распределяли между ними незаконный доход.

«В состав активных членов группы входит 16 человек, в качестве пособников было привлечено около 30 человек. Организованная группа включает в себя 7 структурных «подразделений»: «финансово-бухгалтерская», «курьерская», «группа бригадиров», «финансово-производственная», «регистрационная», «транспортная», «юридическая», — раскрыли подробности дела в региональном главке полиции.

По данным Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, участники преступной группы приобретали неучтенный лом меди, после чего осуществляли переработку и продажу медной продукции. «С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара», — пояснили в следственном управлении.

Уже установлено 30 эпизодов незаконного возмещения НДС на общую сумму более 1 миллиарда рублей с использованием более 70 организаций, в том числе аффилированных зарубежных компаний и производственных предприятий Санкт-Петербурга.

В течение 7 июня проведено более 60 обысков по местам жительства членов ОПГ, в офисных помещениях и на производственных предприятиях. «Изъято большое количество подложных документов, печатей, компьютерная техника, представляющие интерес для следствия», — сообщили в полиции Петербурга.

Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Решается вопрос о задержании подозреваемых и привлечении их к уголовной ответственности. По статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере им может грозить до 10 лет лишения свободы.