Калуга, 7 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Для проведения выборной кампании выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 18 сентября 2016 года на территории калужского региона образованы два одномандатных избирательных округа: Калужский — № 99 и Обнинский — № 100, сообщает 7 июня корреспондент ИА REGNUM, по информации председателя областной Избирательной комиссии Виктора Квасова.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Председатель Избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов

По его словам, одновременно с федеральными парламентскими выборами в Калужской области запланированы выборы представительных муниципальных образований. Среди них: поселок Товарково Дзержинского района, поселок Мятлево Износковского района, село Боровенск, деревня Людково и поселок Раменский Мосальского района.

Повторные и дополнительные выборы депутатов по отдельным избирательным округам пройдут в Боровском, Дзержинском, Козельском, Малоярославецком, Медынском и Сухиничском районах. На муниципальных выборах должно быть замещено 56 мандатов. В них смогут принять участие свыше 47 тысяч человек. В облизбиркоме прогнозируют высокую политическую активность партий и кандидатов.

Между тем, успех избирательной кампании будет зависеть от согласованной работы органов исполнительной власти всех уровней. Во всех районах Калужской бласти в эти дни проводятся практические тренировки по отработке различных действий при возможных осложнениях оперативной обстановки в период подготовки и проведения выборов. На сотрудников правоохранительных органов возложены полномочия по пресечению нарушений выборного законодательства, обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, как в помещении для голосования, так и на территории избирательного участка.

На контроле органов местного самоуправления также вопросы технической оснащенности помещений избирательных участков и их оборудование средствами охранно-пожарной сигнализации.

Напомним, осенние выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ пройдут по смешанной избирательной системе: 225 депутатов будут избраны по одномандатным округам и 225 — по партийным спискам.