Москва, 7 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В Государственном музее Востока загорелся трансформатор, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных расчетов дежурным сотрудником, сообщает 7 июня пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Panthe Музей Востока в Москве

Очевидец сообщил на горячую линию МЧС о задымлении в здании музея, расположенном по адресу: Никитский бульвар, д.12А, в 10:10 утра 7 июня. Первые спасательные подразделения прибыли на место спустя 7 минут.

Как выяснилось, в коридоре на втором этаже здания в понижающем трансформаторе произошло короткое замыкание, из-за которого воспламенилась электропроводка на площади 0,2 кв. м. Еще до прибытия пожарных возгорание было устранено сотрудником федеральной противопожарной службы старшим лейтенантом А. Изотовым. Пострадавших нет.