Москва, 7 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Положительное сальдо внешней торговли России за январь-апрель 2016 года составило $33,1 млрд, что на 48,2% меньше, чем год назад, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Деревянные счеты

За тот же период сокращение общего внешнеторгового оборота России достигло 25,2% по сравнению с 2015 годом.

Экспорт российских товаров уменьшился на 31,3%, а импорт — на 12,5%. Процент топливно-энергетических товаров в страны дальнего зарубежья сократился до 60,7% с 68,1% год назад.

Финансовый объем экспорта топливно-энергетических товаров снизился на 38,9%, в то время как физический — лишь на 0,6%. Физические объемы российского экспорта сырой нефти выросли на 4,9%, газа — на 20,9%, угля — на 7,9%. Сократились объемы экспортных поставок нефтепродуктов на 15,6%, поставок электроэнергии — на 9,5%.

Доля в экспорте металлов и поставках изделий из них выросла на 0,6%. Стоимостной объем экспорта сократился на 27,2%, физические объемы выросли на 3,5%.

Доля экспорта продукции химической промышленности изменилась не сильно, сократившись всего на 0,5%. Стоимостный объем уменьшился на 25,7%, а физический — на 1,6%.

Экспорт машин и оборудования в дальнее зарубежье вырос на 0,7% за год. Заметнее всего вырос стоимостной объем поставок средств наземного транспорта, на 48,8%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-апреле повысилась до 5,4% с 3,4%. Стоимостные объемы экспорта этих товаров увеличились на 9,6%, а физические — на 38,5%.

В импорте из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования пришлось 46,6% против 47,8% год назад. Стоимостный объем импорта снизился на 13,9%. Физические объемы ввоза легковых автомобилей сократились на 37,3% (падение за январь-март составляло 45,7%), ввоз грузовиков сократился за год на 32,8%.

Импорт продукции химической промышленности за год вырос до 19,9% с 18,7%.

Из десятки крупнейших торговых партнеров России торговый оборот в январе-апреле вырос только с Францией. Сильнее всего сократилась торговля с Италией.

Общий товарооборот с Китаем сократился на 13,5%, с Германией на 23,4%, с Голландией — на 34,9%, с США — на 19,9%, с Японией — на 39,1%, с Турцией — на 45%, с Кореей — на 28,5%, с Польшей — на 23%, а товарооборот с Францией вырос на 5,9%.