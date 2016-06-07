Красногорск, 7 июня, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Жителей Московской области предупредили об ухудшении погоды в ночные и утренние часы 8 июня. Температура воздуха на территории региона опустится до минусовых отметок, что может стать причиной гибели сельхозкультур. Об этом сообщается на сайте Главного управление МЧС России по Московской области.

wpapers.ru Летние заморозки

«Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает: в ночные и утренние часы 8 июня 2016 года на территории Московской области ожидаются заморозки в воздухе минус 2 — 0 градусов, на высоте травостоя до минус 4 градусов», — говорится в сообщении.

По данным управления, из-за заморозков повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, небольшое потепление ожидается лишь во второй половине рабочей недели. С 9 по 11 июня воздух в Москве прогреется от +14 до +19 градусов, будет облачно, возможны дожди, в четверг возможны грозы и порывистый ветер до 17 м/с.