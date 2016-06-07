Великий Новгород, 7 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Финляндия является лидером среди других стран во внешнеторговых отношениях с Новгородской областью, но в 2015 году объём товарооборота снизился на 28,2% до 98,7 млн долларов США. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 7 июня, в Хельсинки заявила первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина.

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В Хельсинки проходит заседание рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству российско-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, где Вероника Минина представила доклад об инвестиционном потенциале Новгородской области.

По словам Мининой, снижение товарооборота Новгородской области с Финляндией произошло как из-за сокращения объемов экспортных поставок, так и импорта продукции. В 2015 году экспорт в Финляндию снизился к уровню 2014 года на 29% до 71,1 млн долларов, при этом более половины всего экспорта традиционно составляют поставки древесины и изделий из неё.

Минина отметила, что в регионе действуют восемь предприятий с участием финского капитала — в основном, в сфере лесной промышленности и деревообработки. По её словам, несмотря на кризис и политические риски, правительство Новгородской области продолжает выстраивать партнерские отношения с Финляндией в части привлечения инвестиций в регион.

Отметим, что также в Хельсинки был представлен проект по созданию промышленного кластера по добыче, хранению и экспорту топливного фрезерного и кускового торфа на базе торфяного месторождения «Тёсово-Нетыльский» в Новгородской области.