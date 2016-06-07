Киев, 7 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Заявление главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера о том, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обратилась к российскому поставщику с просьбой возобновить поставки по газу, подтвердили в украинской компании. Такое обращение было, сообщает Укринформ со ссылкой на НАК «Нафтогаз Украины».

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое топливо

«Письмо был направлено «Газпрому», — сообщили в «Нафтогазе».

Своё посредничество в решении возобновления поставок газа «Газпромом» на Украину предложила Еврокомиссия (ЕК), сообщает «Экономика сегодня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 июня, Миллер заявил, что «в «Газпром» пришло письмо от руководства «Нафтогаза» с просьбой возобновить поставки российского голубого топлива. В письме был указан период, который интересует покупателя — это второе полугодие 2016 года и I квартал 2017 года. Миллер пояснил, что «Нафтогаз» намерен покупать российское сырьё всю зиму и предшествующий ей подготовительный период.