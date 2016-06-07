Ростов-на-Дону, 7 июня, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Циклон, пришедший на Дон, сохраняет в Ростовской области неустойчивый характер погоды и летом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 июня, ночью в донской столице лил дождь, утреннее солнце в городе вновь сменилось ливнями, а в некоторых районах областного центра прошёл град.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Тучи над городом

«На Сельмаше прошел град. Арктика близко, а всем весело», — написал в социальной сети «ВКонтакте» Владимир Белоусов. Но оказались во власти этого метеорологического явления также жители Ростовского моря, 2-го посёлка Орджоникидзе. Наблюдался град и из окон домов, расположенных в районе международного аэропорта «Ростов-на-Дону».

Накануне ГУ МЧС России по региону распространило штормовое предупреждение о приближающейся непогоде. Так, сильные дожди, ливни, сопровождающиеся грозами, градом и шквалистым усилением ветра, из области не уйдут до конца дня 7 июня. Днём ненадолго выглянуло солнце, но небо вновь заволокло тучами.

Ростовские энергетики накануне перешли в режим повышенной готовности, пока никаких нарушений в энергосистеме города не зафиксировано. Особый режим отменен, но специалисты продолжают следить за метеоситуацией.

Между тем, в состояние повышенной готовности приведены силы и средства, способные убрать упавшие деревья, линии электропередач, снесенные кровли, откачивать затопленные объекты, а также, в случае необходимости, подготовить места для эвакуации населения. Об этом сообщает городская администрация. Особое внимание будет уделено прочистке ливневок.