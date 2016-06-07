Екатеринбург, 7 июня, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выявлен ещё один действующий с нарушениями законодательства приют для престарелых и инвалидов. Его организатора ждёт уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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В жилом доме по переулку Транзитному на момент надзорных мероприятий в приюте жили более 50 человек. При этом некоторых комнатах было до 25 постояльцев.

Приют организовала одна из предпринимателей. Но дом изначально не был предназначен под учреждение для престарелых и инвалидов. Нет ни пандусов, ни комнат для хранения личных вещей, ни уборочного инвентаря и моющих средств. А помещения не оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией. Кроме того, надзорные органы не устроили условия хранения продовольствия.

Учреждение пока работает. Но его деятельность могут приостановить на 90 суток. Бизнесменша уже оштрафована на 30 тысяч рублей. Кроме того, в отношении неё может быть заведено уголовное дело. Решение будут принимать уже органы Следственного комитета.

Напомним, в апреле скандал разгорелся вокруг «Дома старчества». Родственники находившихся там постояльцев заявили в полицию о нарушениях в учреждении. Директор приюта Алексей Новожилов признал факт наличия проблемы и отметил, что ранее из приюта уволился администратор, а контроль со стороны директора за состоянием дел был утерян.

В результате следователи завели уголовное дело. А постояльцев приюта перевели в госпансионаты.