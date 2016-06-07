Москва, 7 июня, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Концептуально Саудовская Аравия продолжает ставить на развитие нефтяного сектора, заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник сегодня, 7 июня, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

neftegaz.ru Добыча нефти

Таким образом эксперт прокомментировал сообщение о том, что Саудовская Аравия одобрила план экономических реформ по снижению зависимости экономики страны от нефтяного сектора. Согласно плану, к 2020 году ежедневная добыча нефти в королевстве будет составлять не более 12,5 млн баррелей.

«Во-первых, этот уровень выше нынешнего порядка 25%. Во-вторых, любая стратегическая история, любой стратегический документ может быть подвергнут изменениям в последующем. Это похоже на наши энергетические стратегии на период 2020 — 2035 годов, — объяснил Пасечник. — Как известно, все документы с планированием от трех до пяти лет имеют тенденцию к пересмотрам, потому что рынки претерпевают серьезные конъюнктурные изменения. Особенно энергетические. Здесь могут быть уже абсолютно другие картины к 2020 году».

При этом аналитик подчеркнул, что любая стратегия — лучше, чем ее отсутствие. А те ориентиры, которые сегодня рисуют саудовцы, логичны. Так как власти Саудовской Аравии ставят на рост национального производства энергоресурсов. Жидких углеводородов. Поэтому решение, принятое Эр-Риядом вряд ли можно в полной мере назвать заморозкой производства объемов добычи нефти. Руководитель аналитического центра ФНЭБ пояснил:

«Сейчас они добывают более 10 млн баррелей, могут выйти на 11 млн баррелей в ближайшее время, но 12,5 млн баррелей среднесуточной добычи к нынешним отметкам — это как минимум 20% в плюс. Так что прицел на производственный рост. Прицел на то, что они не собираются никак замораживать свои темпы развития нефтяной индустрии. Но и от конъюнктуры будет дальше зависеть, как они дальше будут действовать. Я не исключаю, что когда нефть приблизится к $60−70 за баррель, последует новый пересмотр».

Эксперт отметил, что, помимо производства объемов «черного золота», нужно также обращать внимание и на экспортный потенциал. Потому как одно дело — добыча нефти, другое — понимание того, куда ее будешь продавать:

«Добывать ее можно сколько хочешь, главное — куда поставлять», — заявил Александр Пасечник и добавил, что если сегодня у Саудовской Аравии не будет дополнительных инвестиций, то отрасль будет работать на своих пиках. То есть Эр-Рияд не может однолинейно наращивать рост в короткий период. Это нормальная тенденция, отметил аналитик, нефтепроизводителя, по сути, входящего в тройку мировых лидеров (Россия, США и Саудовская Аравия).

На этом фоне интересно заявление саудовских властей, которые говорят о том, что королевство будет снижать зависимость своей экономики от нефтяного сектора. По словам представителя Фонда национальной энергобезопасности, у Эр-Рияда есть полное понимание того, что стране необходима диверсификация:

«Это с учетом уже диверсификационных моделей. Но по большому счету, что они будут терять конкурентные преимущества, дарованные природой. Смысла проводить глубокую диверсификацию нет. Но тем не менее у них есть вложения в солнечную энергетику. В альтернативную они инвестируют. Однако инвестиции посредственные, не сравнимые с тем, которые будут идти в нефтегазовый сектор», — заключил аналитик.

Напомним, ране ИА REGNUM писало о том, что Саудовская Аравия, являясь крупнейшим в мире экспортером нефти, решила снизить зависимость страны от «черного золота». Так, правительство страны одобрило план экономических реформ — Национальной программой трансформации, согласно которому к 2020 году добычу нефти заморозят на уровне в 12,5 млн баррелей в сутки.