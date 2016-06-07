Тамбов, 7 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. 10 и 11 июня в Тамбове пройдет пятый международный фестиваль духовых оркестров имени Василия Агапкина и Ильи Шатрова, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

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Как отметил начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев, в этом году на участие в фестивале поступило порядка 20 заявок из разных регионов. Организаторы приняли решение пригласить на юбилейный фестиваль лучшие коллективы, которые особенно запомнились тамбовчанам.

«Готовясь к пятому фестивалю, мы обратили внимание на многочисленные отзывы и постарались пригласить именно те коллективы, которые больше всего полюбили наши зрители. То есть это будут лучшие оркестры, которые выступали за все четыре года фестиваля», — рассказал Юрий Голубев.

В Тамбов приедут профессиональные, военные и самодеятельные духовые оркестры из разных регионов России и зарубежья. В их числе — Центральный военный оркестр Минобороны РФ под руководством главного военного дирижера страны Валерия Халилова, духовой оркестр Академии федеральной службы охраны РФ из Орла. военный образцовый оркестр почетного караула из Москвы, военный оркестр штаба южного военного округа из Ростова-на-Дону, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училищ, концертный оркестр духовых и ударных инструментов «Светоч» Белорусского государственного университета культуры и искусств, государственный оркестр духовых инструментов Удмуртии, концертный оркестр «Арсенал-Бэнд» из Ижевска, духовой оркестр имени В.И. Агапкина. Так же в фестивале примут участие оркестры из Тамбовской области.

Чтобы познакомить со своим творчеством как можно больше жителей области, накануне гала-концерта все оркестры-участники выступят с сольными программами в разных городах и районах. 10 июня концерты пройдут в Котовске, Уварово, Кирсанове, Мичуринске, Тамбовском, Никифоровском и Сосновском районах. А в Тамбове в этот день в честь 380-летия города с сольной программой «С любовью из Ижевска» выступит государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики «Арсенал-Бэнд».

На следующий день, 11 июня, духовая музыка будет звучать в разных уголках областного центра. А вечером начнется самая зрелищная часть праздника. Кульминацией станет красочный марш-парад. Колонны музыкантов продефилируют по главным улицам Тамбова — Советской и Интернациональной — и встретятся на площади Музыки, где состоится большой гала-концерт. Завершится фестиваль духовой музыки праздничным фейерверком.

«В гала-концерте для сводного оркестра специально написано попурри из произведений классической музыки. И представляете: такой громадный оркестр в 500 труб исполнит известные произведения и, конечно же, знаменитые марши Агапкина и Шатрова. Это будет грандиозное шоу», — рассказал руководитель Губернаторского духового оркестра Пётр Сосновский.

«Это удивительная тайна: программа сводного выступления готовится в разных концах нашей страны, а когда они собираются на единственную сводную репетицию, то она проходит очень легко потому, что мастерство оркестров таково, что они понимают дирижера с полу-взмаха. И это совершенно потрясающее явление, когда 10 оркестров звучат как один», — отметил заместитель начальника регионального управления культуры и архивного дела Сергей Саввин.

Фестиваль духовых оркестров проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны РФ. Он призван способствовать популяризации духовой музыки и в особенности — среди молодого поколения, повышению исполнительского мастерства и творческой деятельности духовых оркестров, увековечиванию памяти композиторов и военных дирижеров Василия Агапкина и Илья Шатрова.