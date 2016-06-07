Воронеж, 7 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Вопрос о передаче муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть», который обсуждался в последние два года, похоже, практически решен. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, 7 июня глава Воронежа Александр Гусев встретился с сотрудниками предприятия, и основной темой стала именно концессия «Воронежтеплосети».

ru.wikipedia.org Теплотрасса

«Я хотел бы развеять ваши сомнения, если они у вас есть, по вопросу передачи тепловых сетей в концессию потенциальному инвестору и обсудить существующие административные и организационные проблемы», — отметил глава города. Он добавил, что работа по подготовке комплекта документов, необходимых для проведения концессионного конкурса, ведется в последние два года.

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По словам главы города, администрация не видит «никаких отрицательных последствий» в передаче муниципального предприятия в концессию

«Предприятие остается в муниципальной собственности, но при этом переходит в управление, позволяющее осуществлять технологическое и экономическое развитие теплосетей», — пояснил глава города.

Одним из основных плюсов концессии в мэрии называют избавление бюджета от многомиллионной нагрузки: «Воронежтеплосеть» многие годы является «планово-убыточным» предприятием.

Предприятие-концессионер пока не называется, однако, по словам Гусева, «это будет системный оператор, занимающийся вопросами тепло и энергоснабжения, который сумеет сбалансировать вопросы тарифообразования и экономики предприятия».

МКП «Воронежтеплосеть» уже не первый год является головной болью для городских властей — предприятие традиционно убыточное. Каждое лето воронежцы оказывались под угрозой отключения горячей воды из-за долгов за газ (как было в 2012, 2013, 2014 годах).

В 2013 году нынешний мэр Воронежа Александр Гусев в своей предвыборной программе одной из задач тогда ставил именно решение проблем «Воронежтеплосети». За почти три года, прошедших с этого момента, сменилось несколько генеральных директоров, причем никто из них не задерживался в должности дольше, чем на год. Очередной руководитель сменился в середине мая 2016 года. По итогам 2015 года финансовое состояние МКП было охарактеризовано как «плохое».

Между тем, в феврале этого года КСП Воронежа опубликовала отчет об итогах проверки МКП «Воронежтеплосеть». Аудиторы констатировали: на предприятии существенно завышены управленческие расходы, в том числе за счет окладов руководства.

Кто может стать концессионером «Теплосети» — пока неизвестно. В феврале представители мэрии заявляли о двух претендентах, в мае появилась информация, что заинтересованность к концессии проявляет ПАО «Квадра».

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Добавим, что опыт концессии у Воронежа уже есть — с 2012 года водоканальное хозяйство было передано в управление «РВК-Воронеж»