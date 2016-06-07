Загреб, 7 июня, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Лидер партии Хорватское демократическое содружество Томислав Карамарко заявил 7 июня, что его партия начинает процедуру отстранения премьер-министра Тихомира Орешковича от власти, сообщает Associated Press.

/vlada.gov.hr Тихомир Орешкович

По словам политика, правительство «нефункционально» и неспособно выполнять реформы в стране-самом молодом члене Европейского союза.

Он отмечает, что «еще есть время» для формирования нового, измененного правительства, а «досрочные выборы, по его мнению, являются «последним вариантом».