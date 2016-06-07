Тюмень, 7 июня, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Депутаты Тюменской областной думы предлагают исключить из реестра госдолжностей руководителей и сотрудников аппаратов фракций. Это необходимо для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в представительном органе.

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На заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению 7 июня региональные парламентарии рассмотрели очередные поправки в областной закон «О государственной и гражданской службе», которые касаются отказа от штатных политконсультантов.

Статуса государственного служащего могут лишиться пять человек из фракции «Единой России», и по одному из ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. Данные изменения коснутся сотрудников регионального парламента следующего созыва, который должен быть избран 18 сентября. Поправки планируется принять на ближайшем заседании тюменской областной думы. Предполагаемая экономия бюджета составит 700 тысяч рублей.

Ранее региональные парламентарии лишили статуса госслужащих своих помощников. Экономия на 40 «лишенцах» составит 5 млн рублей.

Отметим, что Тюменская область ранее была в числе шести субъектов РФ, где помощники депутатов были включены в перечень государственных служащих. Кстати, там также идет процедура лишения статуса госслужащих для помощников и штатных политконсультантов.

Напомним, в апреле этого года губернатор Тюменской области Владимир Якушев распорядился сократить собственную зарплату на 10% и, а столько же сокращены оклады его замов, а также руководителей исполнительных органов государственной власти. А к 1 мая был сокращен состав аппарата регионального правительства на 10%.По информации тюменских СМИ, речь идет о пенсионерах, секретарях, бухгалтерах.