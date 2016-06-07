Астана, 7 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Казахстана разыскивает 19 человек, подозреваемых в организации и участии в терактах в Актюбинске, произошедших 5 июня. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Алмас Садубаев, ориентировки на разыскиваемых распространяются гражданами страны через социальные сети и мессенджер WhatsApp.

Zac allan Граница России и Казахстана

В списке разыскиваемых большинство — жители Актюбинска. Самому старшему из них 43 года, самому младшему — 19 лет. Вот имена тех, кто числится в ориентировках: 25-летний Алмас Талинбаев, 36-летний Алибек Бердибаев, 27-летний Дмитрий Танатаров, 26-летний Арсен Танатаров, 43-летний Самат Кожаниязов, 29-летний Арман Айтуган, 27-летний Асхат Айтуган, 19-летний Султан Кабиев, 30-летний Дархан Койшин, 31-летний Айдос Жубанов, 26-летний Рустем Омаров, 30-летний Асхат Имангалиев, 25-летний Еркебулан Кожанов, 28-летний Асхат Рахметов.

При этом ориентировки распространены и среди сотрудников правоохранительных органов из соседствующих с Актюбинской областью регионов: в Кустанайской, Атырауской, Акмолинской, Кзыл-Ординской и Мангистауской областях.

По мнению правоохранительных органов, подозреваемые могут попытаться проникнуть в первую очередь на территорию Кустанайской области Казахстана, либо в Оренбургскую область России.

«По нашим данным, нападавшие — радикальные приверженцы нетрадиционных религиозных течений. Практически все они жители города и области. Что касается распространенных фотографий — среди них как лица, которые предположительно участвовали в нападении, так и возможные организаторы, а также лица, представляющие оперативный интерес в связи с событиями и не только», — сообщил Садубаев агентству «Тенгриньюс».

Кроме того, МВД обнародовало имена 8 погибших при терактах в Актюбинске: Андрей Максименко, продавец оружейного магазина «Паллада», Николай Онищенко (уроженец села Сагарчик Оренбургской области), Мерхан Тажибаев, сотрудник частной охранной службы, Михаил Матросов, военнослужащие Дасбол Сапар, Даниэль Майлыбаев и Берик Калиев, а также Нурбек Байканатов.

Между тем, один из военнослужащих, получивших ранение во время перестрелки с террористами, пришел в сознание. Об этом сегодня сообщил руководитель Актюбинского областного управления здравоохранения Асет Калиев.

«Один военнослужащий лежит в реанимационном отделении БСМП, тяжесть состояния обусловлена полученной травмой, он прооперирован, кровотечение остановлено, у него огнестрельное ранение легкого. По сравнению со вчерашним днем есть положительная динамика, но пока состояние остается тяжелым, на аппаратном дыхании, сейчас немного пришел в себя, начал реагировать», — рассказал Калиев.

Между тем, как сообщила накануне пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития Казахстана, по информации Управления здравоохранения Актюбинской области на стационарном лечении находились 19 пострадавших, из них 16 госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи (3 пациента в тяжелом состоянии, состояние 13 пациентов средней степени тяжести), 3 госпитализированы в Актюбинскую областную больницу (1 пациент в тяжелом состоянии, состояние 2 пациентов средней степени тяжести). Еще 15 человек находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня группа неизвестных совершила нападение на оружейные магазины и воинскую часть в казахстанском городе Актюбинск (Актобе). Первое сообщение о нападении на оружейный магазин «Паллада» поступило в ДВД Актюбинской области 5 июня в 14:45 по местному времени. Через 60 минут стало известно об еще 2-х нападениях на воинскую часть и еще один оружейный магазин. В городе был объявлен «красный» уровень террористической опасности. По всей республике на 40 суток введен «желтый» режим террористической опасности.