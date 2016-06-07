Ярославль, 7 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Ярославский танцевальный ансамбль «Чайка» под руководством заслуженного работника культуры России Натальи Агафоновой открыл 6 июня 2016 года Дни российской культуры в Бургасе (Болгария). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском отделении болгаро-русского общества дружбы «Шипка».

фото сайта dkperekop.ru ансамбль «Чайка»

В открытии в театре оперы Бургаса также выступал дуэт «Душа Ярославии». Фестиваль проходит под патронажем почетного консула России в Бургасе Тонко Фотева.

«В Бургасе постоянно или в летний период живут десятки тысяч наших соотечественников. Поэтому интерес к фестивалю большой. Контакты между Ярославлем и Бургасом мы начали налаживать еще с 2012 года, сначала шла переписка с властями. Понимания было достичь не просто, мешали политические противоречия, но начался обмен делегациями.

В Болгарии побывала делегация мэрии, а на недавний День города в Ярославль приезжал уже мэр Бургаса. Наши города стали побратимами. Была достигнута договоренность о визите музыкальных коллективов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославского отделения Болгаро-русского общества дружбы «Шипка» Сергей Терехин.

Соглашение о побратимеских отношениях Ярославля и Бургаса было подписано в ходе визита в Ярославль мэра Бургаса Димитра Николова.