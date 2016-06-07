Калининград, 7 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В Калининградской области за кражу в крупном размере осуждён прапорщик Константин Антонюк, служивший в войсковой части № 30 866. Как сообщили сегодня, 7 июня, корреспонденту ИА REGNUM в военном следственном управлении СКР по Балтфлоту, контрактник во время суточного дежурства похитил три дорогостоящих блока из вертолётов Ка-27.

defenseimagery.mi Вертолёт Ка-27

Преступление было совершено 26 декабря 2015 года. На месте преступления Антонюк оставил записку о готовности вернуть блоки за денежное вознаграждение в 200 тыс. рублей. При этом деньги командование части должно было перечислить электронным переводом (в записке были указаны номера телефонов).

После установления принадлежности телефонных номеров по месту проживания Антонюка был проведен обыск, в ходе которого обнаружен ноутбук, в котором имелся файл, с текстом записки изъятой на месте преступления, а также сим-карты с номерами телефонов совпадающих с номерами телефонов, указанных в записке.

В дальнейшем Антонюк дал признательные показания и в содеянном раскаялся.

Приговором Балтийского гарнизонного военного суда Антонюку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселения.