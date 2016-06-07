Минск, 7 июня, 2016, 14:23 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нас выбирают (фрагмент)

Белоруссия реагирует на усиление контингента НАТО у границ Союзного государства «без шума, без гвалта» и Россия реагирует так же. Об этом 7 июня в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главами делегаций, принимающими участие в XVI сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля государств — участников СНГ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Россия и Белоруссия, реагируя на размещение новых контингентов НАТО у западных границ Союзного государства, отметил Лукашенко, уделяют должное внимание общей группировке Вооружённых сил на западном направлении, «которая обеспечивает безопасность нашего Отечества — Белоруссии и России». Президент страны отметил, что белорусские военные в случае начала войны первыми примут удар врага, после чего подтянутся расквартированные на западе РФ военные части.

Из заявления белорусского главкома следует, что Калининградская область и границы России севернее Белоруссии будут атакованы во вторую очередь или не будут атакованы вовсе. Вероятно, при гипотетическом рассмотрении будущего конфликта минские стратеги исходят из опыта Великой Отечественной войны, на тему которой Лукашенко также высказался.

Лукашенко напомнил о приближающемся 75-летии начала Великой Отечественной войны. Он в очередной раз подверг критике ревизионистов и заверил, что итоги войны в Белоруссии пересматриваться не будут, и они являются важной духовной скрепой народов постсоветских образований.

«Мы выступали, и будем выступать за реальное сближение республик бывшего Советского Союза», — заверил Лукашенко.

«Все в наших руках. Поэтому не надо мудрить, не надо врать нашим народам. — подчеркнул Лукашенко. — Если мы захотим быть вместе — мы всегда будем»

Лукашенко напомнил, что в нынешнем году СНГ исполняется 25 лет. По его мнению, Содружество может стать «политическим и экономическим центром силы, пространством для выработки реализации крупномасштабных совместных проектов в различных сферах».

«Думаю, в Восточной Европе хорошо помнят, насколько эффективно действовал Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), объединивший потенциалы многих стран ради общего блага», — сказал он, оценивая «исторические перспективы» и возможности «политико-экономической состоятельности» организации, метко прозванной «цивилизованной формой бракоразводного процесса».

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске 7−8 июня проходит третий Форум регионов России и Белоруссии. Одновременно в Бишкеке состоялся Совет глав правительств СНГ. По итогам 2015 года постсоветские республики продемонстрировали падение взаимной торговли.