Дамаск, 7 июня, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад обратился к новому парламенту страны, выбранному в ходе прошедших на подконтрольных Дамаску территориях 13 апреля, сообщает Le Parisien.

en.kremlin.ru Башар Асад

«Сирийский народ в очередной раз удивил мир своим исключительным участием в выборах, а также значительным числом кандидатов», — отметил он.

Партия Баас находится у власти в Сирии на протяжении более полувека, её члены получили большинство в 250 мест в законодательном органе, по официальным результатам. Явка избирателей составила 57,56% избирателей. Впервые в законодательный орган страны была женщина Хадия Аббас.

В свою очередь, представители оппозиции, как в Сирии, так и за её пределами, а также многие страны назвали эти выборы «нелегитимными».