Ярославль, 7 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Надзорный орган Ярославской области пресек интернет-торговлю аттестатами об образовании и дипломами докторов и кандидатов наук. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

«Тутаевская прокуратура вела мониторинг интернета и был обнаружен этот сайт. Там была информация о продаже дипломов об образовании всех уровней любого учебного заведения России, в том числе дипломов кандидатов и докторов наук.

В соответствии с положениями стать 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. А в данном случае речь может идти о подделке документов. Поэтому был подан иск в суд о закрытии сайта, который мы выиграли», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Ярославской области Яна Смирнова.

Сейчас сайт заблокирован, после вступления судебного решения в силу его внесут в реестр незаконных ресурсов.