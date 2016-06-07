Симферополь, 7 июня, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В Республике Крым 20 июня 2016 года объявлено выходным днём в связи с празднованием Святой Троицы. Соответствующий указ о «нерабочем праздничном дне» главы Крыма Сергея Аксёнова опубликован на официальном сайте главы республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Васильевич Нестеров.Троица ветхозаветная

«Объявить нерабочим праздничным днём 20 июня 2016 года в связи с празднованием Святой Троицы. Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Крым организовать дежурство работников в нерабочий праздничный день», — говорится в постановлении.

В указе отмечается, что день объявлен выходным в соответствии с частью 7 статьи 4 Закона Российской Федерации от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», а также в соответствии со статьёй 2 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

День Святой Трооицы — один из главных христианских праздников. Православные церкви празднуют День Святой Троицы в воскресенье (в 2016 году — 19 июня) в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи (Пасха 1-й день).