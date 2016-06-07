Ярославль, 7 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. 12 июня в честь Дня России в Ярославле пройдет велотурнир по историческим местам города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Люди на велосипедах передвигаются по маршруту, отвечая на вопросы по истории Ярославля. На финише победитель получает приз. Знание истории родного города, который внес существенный вклад в историю России и в развитие российской государственности, — это основа патриотизма.

Можно не знать точных дат и имен, но понимание сути исторического процесса необходимо. Так что любители велопрогулок получат уникальную возможность открыть для себя что-то новое», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления по молодежной политике мэрии города Ярославля Захар Кармалита.

В этом году тематика велоориентирования связана с фильмами, которые снимались в Ярославле, уточнили в мэрии.

В этот же день в городе состоится еще один велопробег — «Здоровая Россия». Он стартует в 11.20 у памятника Н.А. Некрасову.

Маршрут пролегает по верхнему ярусу Волжской набережной, через Которосльную набережную, мимо Спасо-Преображенского монастыря, часовни Казанской иконы Божьей Матери, по территории лесопарковой зоны с выездом на ул. Подзеленье и по нижнему ярусу Волжской набережной до памятника 1000-летия Ярославля на Стрелке.

Участникам пробега выдвинуты условия: иметь велосипед, знать маршрут и Правила дорожного движения. Использовать политическую и религиозную символику запрещено.