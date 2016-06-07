Калуга, 7 июня, 2016, 14:13 — ИА Регнум. 210 проверок, направленных на выявление фактов незаконного оборота алкогольной продукции было проведено сотрудниками калужской полиции в 2016 году. В рамках данных проверок изъято более пятидесяти тысяч литров спиртного, сообщает 7 июня корреспондент ИА REGNUM.

s.go40.ru Контрафактный алкоголь

По информации заседания областного координационного совещания по обеспечению правопорядка, за четыре месяца этого года возбуждено восемь уголовных дел по 12 преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции. Выявлено семь преступлений, связанных с использованием поддельных федеральных специальных марок.

В 2016 году также пресечено 75 нарушений правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 4927 фактов распития пива и напитков в общественных местах, 6829 фактов появления в общественных местах в состоянии опьянения, 137 случаев нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних.

Между тем, одной из ключевых мер по стабилизации алкогольного рынка станет введенная с 1 января 2016 года Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) учета производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в оптовом и розничном звене. Система призвана отслеживать движение алкогольной продукции на всех этапах товаропроводящей цепочки: начиная с момента производства спирта и алкогольной продукции и заканчивая моментом реализации конечному потребителю.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот и (или) розничную продажу алкогольной продукции, в соответствии с действующим законодательством обязаны зафиксировать сведения в ЕГАИС начиная с 1 января 2016 года в части подтверждения факта закупки, а с 1 июля 2016 года факт реализации алкоголя в городских поселениях. Подключение к ЕГАИС является лицензионным требованием, и его отсутствие грозит тем же, что и продажа алкоголя без лицензии и сопроводительных документов. Юридическому лицу придется заплатить штраф от 150 до 200 тысяч рублей. Физическое лицо будет оштрафовано на сумму до 15 тысяч рублей.

По состоянию на 25 мая на территории Калужской области количество розничных организаций, подключенных к ЕГАИС, составляет 94,78%. Внедрение системы призвано способствовать пресечению контрафактного оборота продукции.