Москва, 7 июня, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие в одном из развлекательных заведений столицы, куда они прибыли после сообщения об агрессивном поведении группы посетителей, сообщает 7 июня РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Jonathanmallard Выстрел

Инцидент произошел 6 июня в клубе, расположенном на Тургеневской улице. В 03:50 в полицию поступила информация о беспокойном поведении клиентов заведения, спустя 15 минут полицейские прибыли на место.

В ответ на просьбу успокоиться один из агрессивных мужчин нанес полицейскому побои, чем вынудил другого сотрудника полиции сделать несколько выстрелов в воздух из табельного пистолета.

«Были задержаны шесть нарушителей, в результате выстрелов никто не пострадал», — сообщили в полиции. Материалы по данному делу переданы следователям.