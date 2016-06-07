Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Тестовое производство Hyundai Creta, начавшееся на петербургском заводе в марте, превратится в массовый выпуск в начале августа 2016 года, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Chu Hyunday Creta

В пользу производства Hyundai Creta, которых до конца года запланировано выпустить 20 тысяч штук, на петербургском заводе Hyundai приостановят выпуск Hyundai Solaris в кузове хэтчбек. Кроссовер Hyundai Creta будет производиться на одном конвейере завода вместе с седаном Hyundai Solaris.

В данный момент на заводе завершились работы по оптимизации производственных мощностей, в которые было вложено порядка $100 млн.

Hyundai Creta станет второй моделью бренда, производящейся на российском заводе марки в Санкт-Петербурге. Для отечественного рынка автомобиль будет оснащаться двумя силовыми агрегатами: 1,6‑ и 2,0-литровыми бензиновыми двигателями, совмещенными с 6-ступенчатыми коробками передач. Кроссовер Creta будет доступен покупателям как с передним, так и с полным приводом.

Новинка будет оборудована шестью подушками безопасности для водителя и пассажиров, а также шторками безопасности с каждой стороны. Во все комплектации будет включаться система курсовой устойчивости на дорогах (ESC) и система контроля давления в шинах (TPMS). Кроссовер Hyundai Creta оснастят системой Эра-Глонасс.