Ростов-на-Дону, 7 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Семь гандболисток попрощались с ГК «Ростов-Дон» и наставником Яном Лесли по итогам сезона 2015/16. Срок действия контракта истёк у Оксаны Киселевой, Елены Авдековой, Анны Пунько, Екатерины Давыденко, Марины Судаковой, Марины Складчиковой и Галины Мехдиевой. Как проинформировали ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе донской команды, им на смену пришли пока четыре спортсменки.

rostovhandball.ru Елена Авдекова

Как отметила в интервью по итогам сезона Галина Мехдиева, реализовать себя она за прошедший соревновательный год так и не смогла. «Прошедший сезон не принес мне особого удовлетворения. Я мало играла, не реализовала себя как вратарь. Год в моем случае был скорее тренировочным. Для команды сезон также нельзя назвать удачным, ведь мы не воплотили свою главную мечту — попасть в Финал Четырех Лиги чемпионов. Мне кажется, произошел некий психологический надлом, после которого мы так и не смогли прийти в себя. Возможно, в какой-то момент мы стали слишком уверены в себе. Подвело то, что шли без поражений», — сказала голкипер.

В свою очередь, новичку команды Анне Вяхиревой нравится, что «в ростовском клубе европейский подход ко всему». Гандболистка скоро приступит к тренировочному процессу вместе с командой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предстоящем сезоне дружина Яна Лесли намерена выиграть турниры как российского, так и европейского уровней. Такую задачу наставник поставил перед коллективом и проинформировал об этом журналистов на итоговой пресс-конференции.

В связи с этим было решено усилить состав ГК «Ростов-Дон» новыми игроками. Так, подписаны контракты с разыгрывающей датского «Эсбьерга» Лоттой Григель, игроком сборной России и македонского «Вардара» Ольгой Черноиваненко, Анной Вяхиревой из «Астраханочки» и француженкой Сирабой Дембеле.