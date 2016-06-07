Рига, 7 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, Рижский окружной суд отклонил просьбу об отмене избранной для Айвара Лембергса меры пресечения — запрете занимать пост мэра Вентспилса, сообщает LETA.

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Напомним, Лембергс обвиняется во взяточничестве в особо крупных размерах, связанном с вымоганием взятки, легализации преступно нажитых средств в крупных размерах, фальсификации документа, участии в запрещенных имущественным сделках, злоупотреблении служебным положением, предоставлении заведомо неверных сведений в декларации должностного лица.

Мотивационную часть своего решения суд обнародует 15 июня. Решение суда апелляции не подлежит.