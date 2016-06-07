Москва, 7 июня, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Денежная компенсация «за причинённый моральный вред» в размере десяти тысяч евро, которую, по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), должен получить бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, находящийся в данный момент в розыске, была перечислена Министерством юстиции России на депозитный счёт Управления по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов России. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП РФ.

wallspaper.ru Фемида

«В настоящее время данная сумма распределена и перечислена в счёт погашения задолженности в рамках исполнительного производства в бюджет РФ», — говорится в сообщении.

Задолженность, о которой идёт речь, составляет более 17,5 млрд рублей. Это задолженность Ходорковского и бизнесмена Платона Лебедева, которая должна быть выплачена в бюджет России согласно материалам исполнительного производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая адвокат Ходорковского Джонатан Глассон обратился в Комитет министров СЕ с жалобой: по его данным российское правительство до сих пор не выплатило компенсацию морального ущерба в размере €10 тыс., присужденную ЕСПЧ в 2013 году. Глассон считает, что Ходорковский должен получить компенсацию, так как, по решению ЕСПЧ, права Ходорковского были нарушены.