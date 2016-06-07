Сергиев Посад, Московская область, 7 июня, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Комплекс по выращиванию осетра появится в Сергиево-Посадском районе Подмосковья в рамках программы по импортозамещению. Проектная мощность предприятия составит 200 тонн рыбы в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя Правительства Московской области Германа Елянюшкина.

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На территории в 9 га сельского поселения Березняковское планируется создать многофункциональный рыбоводный комплекс по выращиванию осетра, который станет частью программы импортозамещения рыбы и рыбопродуктов в Подмосковье.

Участок, подготовленный для строительства объекта, расположен в 64 км от МКАД рядом с рекой Вондигой и Торбеевским озером. Инвестор планирует, что проектная мощность предприятия составит 200 тонн рыбы в год.

По словам Елянюшкина, комплекс по выращиванию аквакультур обеспечит 20 новых рабочих мест. Реализовывать продукцию планируется в рыбхозах и сетевых магазинах.

«Правительство Московской области заинтересовано в реализации проектов, которые способствуют раскрытию сельскохозяйственного потенциала региона. Особую нишу занимают рыбоводные фермерские хозяйства. Они дают положительный импульс развитию природных территорий без ущерба для экологии Подмосковья», — заключил зампред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области, также в рамках импортозамещения, работает производство сыра в деревне Дубровское Истринского района Московской области. Помимо самой продукции, оборудование сыроварни отечественного производства: пресс делали в Златоусте, котлы — в Подмосковье, парогенератор — в Орле, серпянки — в Вязьме.