Киров, 7 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Кировской области будет реализован пилотный проект по использованию результатов космической деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, проект подразумевает проведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.

NASA Из космоса

Реализация проекта планируется на территории Котельничского и Малмыжского районов.

В региональном Минсельхозе надеются, что применение современных космических технологий позволит получать актуальные данные о целевом использовании сельскохозяйственных угодий и их состоянии, о проведении полевых работ и состоянии посевов.

В региональном правительстве для обсуждения вопросов реализации проекта создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители министерств сельского хозяйства, информационных технологий и связи, органов местного самоуправления, Вятской сельхозакадемии и НИИ Северо-Востока. Кроме того, в неё вошли руководители таких предприятий, как филиал Российского сельскохозяйственного центра, центр агрохимической службы «Кировский», центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления, «Кировгипрозем».

Основной задачей рабочей группы является выработка предложений по усовершенствованию геоинформационной системы Кировской области, по организации работы по сбору и формированию данных, необходимых для осуществления мониторинга сельскохозяйственных угодий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Кировской области доложил президенту РФ Владимиру Путину о строительстве детского космического центра в Кирове.

«Мы активно строим центр, планируем в этом году сдать. Это будет действительно один из лучших в России детских космических центров, который будет совмещать не только развлекательно-познавательные, но и образовательные функции и будет полезен для изучения космоса в целом», заявил Белых.