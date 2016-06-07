Москва, 7 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин призвал проверить информацию о полноценном оказании помощи регионам в вопросах предотвращения и борьбы с пожарами. Об этом он заявил 7 июня в ходе совещания с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы сказали, что все меры принимаются по предотвращению и по ликвидации стихийных бедствий, работа это многогранная, многоуровневая. Это и муниципалитеты, и регионы, и ваше министерство, другие министерства и ведомства. Надо еще посмотреть, все ли меры принимаются», — сказал Путин.

По словам главы государства, он видит то, что «проводится большая работа», и попросил министров «не терять внимания к этим, особенно проблемным, точкам».

Путин также считает важным «самым внимательным образом на это реагировать и при необходимости выходить в правительство для того, чтобы помощь оказывать регионам».

Напомним, в предыдущие годы территория России неоднократно испытывала затруднения в пожароопасных регионах. Так, несколько тысяч человек остались без домов в результате стихии. Российское руководство регулярно следит за ситуацией для предотвращения возникновения пожароопасной ситуации, а также постоянно оказывает помощь пострадавшим в результате пожаров.