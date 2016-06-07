Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Активные протесты против появления на карте Санкт-Петербурга моста имени Ахмата Кадырова могут свидетельствовать о проявлениях злобы и бытового национализма. Об этом 7 июня заявил журналистам глава городского комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Константин Сухенко (слева)

Он обратил внимание на малочисленность протестной акции, состоявшейся накануне на Марсовом поле. Туда, по разным оценкам, пришли от 300 до 1500 человек.

«Несколько сотен человек — вот и весь протест», — прокомментировал вчерашний митинг Константин Сухенко.

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Глава комитета по культуре подчеркнул, что осознанно голосовал за появление моста имени Ахмата Кадырова на заседании Топонимической комиссии в конце мая, хотя, когда эта инициатива только возникла, у него имелись сомнения, стоит ли устраивать дискуссию по этому поводу именно сейчас.

«Мы спорим об этом так, будто это что-то огромное и судьбоносное. Хотя внутренне, наверное, не так уж сложно согласиться с тем, что где-то в городе будут признаны и отмечены заслуги Кадырова. Мы отдалились от времени, когда шла война и гибли наши земляки в Чечне, и перестали понимать, что же там все-таки произошло. То ли мы захватили эту Чечню, то ли мы там террористов уничтожили. А тот самый Кадыров вышел из леса и повел народ обратно в Россию», — заметил Сухенко.

Он подчеркнул, что звание Героя России Ахмату Кадырову тоже наверняка присвоили после «долгих раздумий грамотных людей». Петербургский чиновник рассчитывает, что в результате дискуссии многие люди придут к пониманию тех обстоятельств, которые способствовали конфликту в Чечне и его завершению.

«И это будет сигнал о том, что в Петербурге достаточно терпимые люди живут. Все наши споры могут демонстрировать как нашу терпимость, зрелость и мудрость, а могут — нашу ограниченность, злобу и бытовой национализм», — сказал Сухенко.

Проект постановления правительства о наименовании моста уже создан и проходит согласование в Смольном. «По опыту, процесс занимает от двух недель до двух месяцев, если вопрос особенно сложный. Но в данном случае, думаю, что это не самое сложное решение», — пояснил глава комитета по культуре.

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Напомним, 30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала губернатору назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова — первого президента Чеченской республики, погибшего в результате теракта в 2004 году.

Противники этой инициативы указывают на «противоречивость» и «одиозность» фигуры Кадырова, а также на то, что он не жил и не работал в городе на Неве. Оппоненты решения Топонимической комиссии заявили о готовности инициировать городской референдум по данному вопросу и проводить различные протестные акции.