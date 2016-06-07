Вильнюс, 7 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Лидер литовской парламентской оппозиции, литовский консерватор Андрюс Кубилюс обратился в Государственную налоговую инспекцию и Комиссию Сейма по этике и процедурам по поводу информации, которую староста парламентской фракции Рабочей партии Кястутис Даукшис скрыл об имуществе его семьи, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 июня, в Сейме Литвы.

komi-news.ru Налоги

Кубилюс опирается на появившуюся информацию, что жене Даукшиса Эйриде Даукшене принадлежат акции зарегистрированного в Болгарии предприятия Sigita 777, которое владеет дорогим недвижимым имуществом на курорте Бяла (провинция Варна, Болгария). Эти акции не декларированы в декларации об имуществе Даукшиса и его жены Даукшене, хотя это обязательно сделать согласно закону о декларировании имущества и доходов жителей.

Кубилюс просит налоговую инспекцию расследовать, каково происхождение средств, на которые Даукшене (в то время Эйрида Бружене) приобрела акции зарегистрированного в Болгарии предприятия Sigita 777 и недвижимое имущество на курорте Бяла? Законно ли получены эти средства? Осуществлена ли сделка о продаже акций Даукшене и имущества в Болгарии? Если сделка была выполнена, то при каких обстоятельствах она была выполнена и была ли она декларирована согласно литовским законам? Налоговая инспекция должна выяснить, заплатили ли Даукшис и Даукшене Литве все налоги за принадлежащее их семье имущество и за средства, полученные при продаже имущества в Болгарии? Также должным ли образом Даукшис декларировал свое имущество и имущество своей жены согласно закону о декларировании имущества и доходов жителей?

Даукшис с нынешней женой близко общается с 2005 года (тогда ее фамилия была Бружене).

«Бружене акции предприятия Sigita 777 и недвижимое имущество на курорте Бяла приобрела в 2006 году, когда Даукшис еще занимал пост министра хозяйства. Стоимость сделки тогда была 154 тыс. евро, поэтому удивляет, что такой суммой могла располагать Бружене, работавшая простым учителем русского языка. Еще больше удивляет факт, что, как она сама указала, она тогда располагала суммой наличных денег такого размера», — обратил внимание Кубилюс.

Когда в 2008 году Даукшис и Бружене заключили брак, она должна была декларировать и свое имущество за границей. Но это до сих пор не сделано, хотя еще 18 февраля 2014 года Даукшене (под фамилией Бружене) выполнила юридические действия, которые зарегистрированы в регистре юридических лиц Болгарии, но информации о продаже акций или передаче другому лицу в Литве в поданной декларации нет. Поэтому вероятно, что Даукшене владеет имуществом до сих пор, или, что сделка была сознательно скрыта от литовских учреждений, чтобы избежать уплаты налогов.