Минтруд РФ предложил порядок переноса выходных дней в 2017 году
Москва, 7 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовил проект постановления правительства РФ, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2017 году, сообщили в министерстве.
В 2017 году несколько праздничных дней совпадают с выходными. В связи с этим предлагается следующий механизм переноса: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 8 мая.
Таким образом, планируются следующие периоды отдыха:
— с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (9 дней с субботы по воскресенье);
— с 23 по 26 февраля (4 дня с четверга по воскресенье);
— 8 марта (среда);
— с 29 апреля по 1 мая (3 дня с субботы по понедельник);
— с 6 по 9 мая (4 дня с субботы по вторник);
— с 10 по 12 июня (3 дня с субботы по понедельник);
— с 4 по 6 ноября (3 дня с субботы по понедельник).
Проект постановления правительства РФ размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.
Напомним, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.