Москва, 7 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовил проект постановления правительства РФ, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2017 году, сообщили в министерстве.

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В 2017 году несколько праздничных дней совпадают с выходными. В связи с этим предлагается следующий механизм переноса: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 8 мая.

Таким образом, планируются следующие периоды отдыха:

— с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (9 дней с субботы по воскресенье);

— с 23 по 26 февраля (4 дня с четверга по воскресенье);

— 8 марта (среда);

— с 29 апреля по 1 мая (3 дня с субботы по понедельник);

— с 6 по 9 мая (4 дня с субботы по вторник);

— с 10 по 12 июня (3 дня с субботы по понедельник);

— с 4 по 6 ноября (3 дня с субботы по понедельник).

Проект постановления правительства РФ размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Напомним, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.