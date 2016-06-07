Иваново, 7 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В Ивановской области в суд направлены материалы уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ 7 июня.

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В отношении женщины возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. По версии следствия, в 2013 году она, вместе со своим маленьким ребенком от первого брака, втайне от родных уехала в Сирию — чтобы выйти замуж за участника незаконного вооруженного формирования «Джамаат Абу-Ханифа» (впоследствии вошло в структуру запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ), также гражданина России.

По данным следствия, женщина на территории Сирии «организовывала быт членов группировки, а также проводила вербовочную работу в социальных сетях».

Супруг женщины в данный момент уже отбывает наказание в колонии общего режима.