Вашингтон, 7 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал игру Евгения Малкина в ходе матча против «Сан-Хосе Шаркс», сообщает официальный сайт НХЛ.

Michael Miller Евгений Малкин

По его словам, выступление в этом матче стало для Малкина одним из самых сильных его выступлений в плей-офф. Майк Салливан отметил, что Евгений Малкин и далее будет одним из важнейших игроков финальной части турнира. «Вся команда отлично играла» — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что по итогам матча Малкин был признан третьей звездой встречи, забив один гол и сделав голевую передачу и приложив руку к обоим победным голам игры. Пятый матч серии, в которой «Питтсбург» ведет со счетом 3:1,состоится 10 июня.