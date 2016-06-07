Москва, 7 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Власти Москвы одобрили проект многофункциоанального комплекса (МФЦ) на Нагатинской улице, сообщает пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве. В ведомстве отметили, что рассматриваемый земельный участок находится в границах территории производственной зоны «Варшавское шоссе».

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Согласно градостроительному плану, площадь комплекса на территории Варшавского шоссе составит 447 168 кв метров. Примерно половину проектируемой площади займет инновационный центр и опытное производство. Остальную часть займет зона общепита, торговли, спорта, гостиницы, поликлиники и аптеки. Новый объект будет обеспечен парковками.

В ведомстве отмечают, что на участке расположены производственные помещения площадью 55 271 кв метров, которые подлежат сносу.

Напомним, на стройпроекты Москвы за 2016 год предусмотрено 330 млрд рублей. Больше всего средств будет направлено на развитие метро — 151 млрд рублей, на дороги — 81 млрд рублей, на объекты социальной инфраструктуры — 64,5 млрд рублей.