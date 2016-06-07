Москва, 7 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Памятник Ленину, стоявший во дворе жилого дома по улице Климашкина в Москве, оказался разбит и сброшен с постамента, сообщает 7 июня Life.ru.

Игорь Грабарь. Владимир Ленин в парке. 1930-е

Местные жители обнаружили, что скульптура обезглавлена и лежит на земле. «Я вышел из дома, направился к машине и увидел валяющийся памятник», — приводит издание слова очевидца.

Инцидентом заинтересовалась полиция, стражам порядка предстоит проверить версию о вандализме. По их мнению, голова полой внутри статуи отделилась при ударе о землю. При этом на месте остались веревки, с помощью которых злоумышленники повалили скульптуру.

Кроме того, вандалы оставили на дереве рядом с постаментом ребус: на листе бумаги, прикрепленным к стволу скотчем, изображены вешалка и тельняшка. Тем не менее, сотрудники коммунальных служб считают, что памятник просто упал от сильного ветра.