Киев, 7 июня, 2016, 13:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, девять солдат ВСУ получили ранения. Об этом 7 июня на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Солдат в плащ-палатке (фрагмент). 1942

По его словам, вчера на Донецком направлении по всему фронту «состоялся ряд интенсивных перестрелок». При этом ВС ДНР неоднократно применяли минометы. «По нашим позициям было выпущено более 150 мин. Спокойных участков на фронте нет. Отметим, что кроме традиционных «горячих точек» — Луганское, Зайцево, Авдеевка, Опытное противник совершил обстрелы и в других местах — в пос. Северное (бывшее Кирово) Торецкого горсовета и в Новоселовке Второй», — сказал Мотузяник.

Он сообщил, что вчера в Богдановке (Мариупольское направление) позиции ВСУ попали под мощный артобстрел из САУ «Гвоздика» ВС ДНР. Также позиции украинских войск попали под минометные обстрелы в населенных пунктах: Марьинка, Павлополь и Широкино.Мотузяник отметил, что на Львовщине украинские военные прошли боевую выучку с западными инструкторами. «На Львовщине завершился двухнедельный курс по подготовке украинских инструкторов, который проводился военнослужащими Национальных Вооруженных сил Латвии в рамках Объединенной многонациональной подготовительной группы. В украинской армии вводятся новые требования к сержантскому составу, которые соответствуют передовым практикам стран-членов НАТО», — добавил полковник.Он также проинформировал, что в Польше ВСУ принимают участие в крупнейших учениях «Анаконда» в рамках совместной литовско-польско-украинской бригады. «Учения продлятся до 17 июля. Они направлены на улучшение совместимости и сотрудничества между армиями стран. Стоит напомнить, что взвод 80-й десантно-штурмовой бригады ВДВ ВСУ также примет участие в учениях, находясь в составе польского батальона», — подытожил Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на Луганщине подразделения ВСУ продолжают стягивать технику к линии соприкосновения и оборудовать свои позиции. «Выявлен один танк ВСУ, обнаружен он южнее населенного пункта Новотошковское. На северо-западной окраине населенного пункта Лопаскино ВСУ по-прежнему активно ведут инженерные работы по оборудованию позиций», — сказал Марочко.